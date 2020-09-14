Красноярск накрыла волна березовой тли

"Безопасна для человека" и "улетит с наступлением холодов" – такую характеристику Роспотребнадзор дал березовой тле, которая сегодня пугает Красноярск. Машины и дороги застелены коврами из миллионов насекомых.

Красноярский Интернет буквально заполонили подобные видео, как, собственно, и полчища насекомых – городские улицы. Причем, живые тучи спустились на все районы, без исключения.

По наблюдениям красноярцев, такого нашествия в городе никто не помнит. Казалось бы, середина сентября – осень, когда природа замирает. Но за окном – буйство.

Опасности такие полчища крылатых не несут, но дискомфорт – доставляют.

В условиях такого нашествия обычная медицинская маска приобретает еще одну важную функцию. Если надеть ее на лицо, то риск вдохнуть насекомое или даже подавиться им становится гораздо меньше.

Энтомологи опознали в городских пришельцах обычную тлю. Для садоводов и огородников это – головная боль.

"Связано это с погодными условиями. Вероятно, была хорошая погода последние несколько дней и тли успешно закончили свое сезонное развитие – они очень быстро", – говорит Дмитрий Мусолин, профессор кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета.

Специалисты также добавляют, что с наступлением холодов все гости города исчезнут.