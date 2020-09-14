Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске проверяет прокуратура

Сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнекамске проверит прокуратура Татарстана. Для проверки на место выехали оперативно-следственная группа и зампрокурор Нижнекамска Евгений Шувалов.

После взрыва газа в квартире на четвертом этаже возник пожар. В соцсетях появилась информация, что причиной возгорания могла стать утечка газа. Более того, якобы жители дома 42 по улице Сююмбике почувствовали подозрительный запах за несколько часов до возгорания. Но проверку их жалоб кто-то, якобы, провел спустя рукава. Эту информацию теперь тоже наверняка проверят сотрудники региональной прокуратуры, сообщает телеканал "Россия 24".