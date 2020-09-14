Пожар в Нижнекамске после взрыва газа потушен

Пожар после взрыва газа в доме 42 на улице Сююмбике в Нижнекамске потушен. Горела однокомнатная квартира на четвертом этаже. Пожарные справились с огнем менее чем за час после сигнала о возгорании. В квартире обнаружено тело погибшего мужчины.

Причины возгорания устанавливаются, заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану. На место происшествия выехал нижнекамский зампрокурор Евгений Шувалов.

Он должен проверить распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что причиной пожара стала утечка и последовавший за этим хлопок газа. При этом пользователи соцсетей отмечают, что жалобы на запах газа доводился до соответствующих служб за несколько часов до происшествия, но на него никто не отреагировал должным образом.