В результате поисково-спасательных мероприятий в шахте "Чертинская-Коксовая" под завалами найдено тело второго горняка.

Утром 14 сентября на шахте в городе Белове Кемеровской области в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы.

На момент происшествия в забое находились 95 горняков. Изначально было известно о гибели 37-летнего проходчика. Горноспасатели вели поиски 52-летнего мужчины, чье тело обнаружено.

В настоящее время добыча и проходка на аварийном участке временно приостановлены, передает ТАСС.

По предварительным данным, нарушение требований промышленной безопасности привело к трагедии.

По факту ведется доследственная проверка.