Погиб забойщик самой глубокой в Кемеровской области шахты при ее обрушении

В Белове около 4 часов утра обрушилась кровля штрека шахты "Чертинская-Коксовая", что привело к гибели 37-летнего проходчика — мужчина скончался от полученных травм.

В забое находились 95 человек, 93 были эвакуированы, еще один пока не найден, связь с потерявшимся 53-летним шахтером потеряна. Работы на шахте остановлены, сотрудники МЧС в настоящее время занимаются разбором завалов и поисками пропавшего — в спасательной операции задействовано более 30 человек и 7 единиц техники.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку случившегося. "Обрушение произошло из-за выброса газа. Обычно такие выбросы — следствие нарушений требований безопасности на предприятии. Межведомственная комиссия, которая будут расследовать это происшествие, в том числе специалисты Ростехнадзора, даст своё заключение", — процитировало издание "Сибдепо" комментарии областной прокуратуры.

Шахта "Чертинская-Коксовая", по некоторым данным, является самой глубокой в Кузбасе, она уходит под землю более, чем на 600 метров. На ней добывают коксующий уголь, использующийся в производстве стали и чугуна. Предприятие входит в состав ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".