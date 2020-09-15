В Британии второе чтение прошел спорный законопроект о внутреннем рынке

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о внутреннем рынке, который вызвал протест в Евросоюзе. Он, в частности, предусматривает возможность нарушения Великобританией международного права.

Билль призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit. Он состоится 31 декабря этого года.

Кроме того, законопроект сможет стать страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки о Brexit.

В частности, речь идет о протоколе по Северной Ирландии, который, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства из Великобритании в Северную Ирландию.

Лондон также опасается, что Брюссель сможет устанавливать правила оказания господдержки бизнесу для всего Соединенного Королевства, несмотря на его выход из состава Европейского сообщества. Перед внесением поправок и третьим чтением обсуждение законопроекта продолжится в парламентских комитетах, сообщает телеканал "Россия 24".