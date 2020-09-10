Британия подготовила законопроект, после которого Евросоюз может объявить торговую войну

Развод должен быть разводом, договор о Brexit уже вступил 1 февраля 2020 года в действие и обратной силы не имеет, его нельзя менять в одностороннем порядке. Так в Еврокомиссии прокомментировали попытку Лондона принять законопроект, который нарушает условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Его принятие может развязать торговые войны между Королевством и ЕС.

Ни Брюссель, ни Лондон не могут в одностороннем порядке менять, уточнять, исправлять, отклонять, интерпретировать или игнорировать соглашения о Brexit, подчеркивается в заявлении Еврокомиссии. Дух и буква соглашения должны полностью соблюдаться, надеются в Брюсселе. Его нарушение подорвет доверие, поставит под угрозу текущие переговоры о будущих отношениях и станет нарушением международного права, цитирует заявление Еврокомиссии РИА Новости.

Причиной переполоха в Европе и резкого обострения отношений Лондона с Брюсселем стал законопроект о регулировании торговых отношений между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В поступившем в британский парламент документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". В частности, речь идет о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому европейскому рынку и таможенной зоне. Якобы задача законопроекта – обеспечение беспрепятственного доступа Северной Ирландии к рынкам остальной территории Соединенного Королевства. Он должен прописать правила торговли между частями Великобритании на тот случай, если не удастся заключить соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, страхуя Лондон от "способных повредить" тарифов.

Северная Ирландия по условиям Brexit остается таможенной зоной Великобритании. Но начиная с 2021 года, к пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС товарам будут применяться особые тарифы. Именно их в Лондоне называют "способными нанести ущерб". Законопроект наделяет британское правительство правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не нравится европейским партнерам Великобритании.

Если законопроект будет принят, это было бы чрезвычайно серьезным нарушением соглашения по Brexit и международного права, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. В этом случае Евросоюз готов применять предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы наложить штрафные санкции на Великобританию. Если и это не даст нужного эффекта, то Евросоюз выйдет из всех торговых соглашений с Великобританией и введет тарифы и квоты на британские товары и услуги. Первыми, кто пострадают в этом случае, – британские фермеры и производители автозапчастей. Ограничения могут коснуться и лондонского финансового сектора, который рискует потерять доступ к рынку ЕС. На фоне этого курс фунта уже ослабел к доллару и евро. За один фунт стали давать 1,288 доллара и 1,08 евро.

Переходный период в отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit завершается 31 декабря 2020 года. Планы Великобритании обойти положения соглашения о разводе с материковой Европой вызвали критику не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне, а также в Шотландии и Уэльсе. Противниками билля стали даже многие соратники британского премьер-министра Бориса Джонсона по Консервативной партии.

Джонсон называет спорную часть билля страховкой на случай срыва торговых переговоров с ЕС. И это констатирует, что проходящие сейчас переговоры Брюсселя и Лондона о соглашении по свободной торговле после Brexit фактически зашли в тупик. А эти споры могут довести до введения Евросоюзом финансовых санкций против Лондона.

Соглашение о Brexit вступило в силу с 1 февраля 2020 года после трехлетних переговоров и согласований. Оно устанавливало переходный период до конца текущего года. Продлевать переходный период Лондон отказался. Если документ о дальнейших отношениях не будет принят, что Великобритания и Евросоюз начнут торговать по правилам ВТО, с применением всех торговых пошлин и квот.

Времени остается мало: предпоследний раунд переговоров стартовал в Лондоне 8 сентября, а итоговый документ должен быть готов к саммиту ЕС 15 октября.