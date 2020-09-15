На выставку, посвященную Луи де Фюнесу, разрешили приходить голыми

Французские нудисты решили своеобразным образом почтить память знаменитого актера Луи де Фюнеса. Несколько десятков человек пришли на посвященную ему выставку практически голыми. Правда, совсем освободиться от одежды им не удалось из-за строгого правила об обязательном ношении масок, передает ТАСС.

Луи де Фюнес приобрел широкую известность лишь в 50 лет, но с тех пор все его фильмы стали комедийной классикой и вошли в золотую коллекцию французского кинематографа. Среди наиболее популярных картин с его участием серия фильмов о Фантомасе, "Не пойман не вор", "Дьявол и десять заповедей", "Разиня", "Большая прогулка". Также он создал неповторимый образ жандарма Крюшо.

"Я считаю гениальной идеей эту акцию, так как именно персонаж, блистательно сыгранный Луи де Фюнесом, устраивал облаву на нудистов в фильме "Жандарм из Сент-Тропе", – объяснила журналистам участница акции нудистов Клэр.

По мнению куратора выставки Алена Крюгера, великий актер с юмором отреагировал бы на идею таким оригинальным способом отметить его творчество.