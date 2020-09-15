В Японии начался суд над бывшим соратником Карлоса Гона: бывшим членом совета директоров "Ниссан" – Грегом Келли.

И Гона и Келли изначально обвиняли в финансовых нарушениях, которые они совершили, пока были руководителями "Ниссан Мотор".

Претензии обвинения, прежде всего, касались того факта, что Гон удерживал информацию о личных доходах и, таким образом, уклонялся от налогов.

Гону в итоге удалось выйти под залог из тюрьмы в Токио, после этого он тайно бежал из Японии. Келли находится под арестом примерно два года. А если его признают виновным, он может отправиться в тюрьму еще на десять лет. Сам Келли говорит, что и он, и Гон ничего не нарушали.