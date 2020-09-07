Ассанж явился на суд по своей экстрадиции

Джулиан Ассанж появился в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли, где возобновляются слушания по его экстрадиции в США.

Ассанжа привели через отдельный вход. На нем костюм с галстуком. Перед началом слушаний он подтвердил свои личные данные. На вопросы суда отвечал уверенно и четко, передает РИА Новости.

Основатель Wikileaks не был в суде с апреля из-за ограничений в связи пандемией. Технические слушания проводились раз в месяц в виде телефонной конференции. За это время его безуспешно пытались освободить под залог.

С июня 2012 года Ассанж, которого Швеция обвинила в изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го эквадорцы выдали его британским властям. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Затем США предъявили Ассанжу обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

На судебных слушаниях в феврале адвокаты настаивали на том, что Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться. Также они говорили о плохом здоровье своего подзащитного.