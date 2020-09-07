В Лондоне начинаются слушания дела об экстрадиции Ассанжа в США

Основные слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, как ожидается, начнутся в понедельник в Центральном уголовном суде Лондона. Согласно принятому ранее решению судьи Ванессы Барайтсер, слушания должны пройти при личном присутствии обвиняемого в зале суда, они будут продолжаться три или четыре недели.

Ассанжа должны доставить в расположенный в центре Лондона суд из тюрьмы Белмарш на востоке столицы на специальном автомобиле, предназначенном для перевозки заключенных. Ранее защита заявляла, что у Ассанжа плохое состояние здоровья и повышенный риск заразиться коронавирусом, из-за чего он не мог в последние месяцы участвовать в заседаниях лично и даже подключаться к слушаниям по видеосвязи из тюрьмы.

Ожидается, что предстоящие слушания по существу пройдут при соблюдении мер социального дистанцирования: часть участников процесса, сторонников Ассанжа и пресса будут следить за судом по видеосвязи, сообщает телеканал "Россия 24".