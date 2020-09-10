Суд не идет: один из обвинителей Ассанжа заразился коронавирусом

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вновь приостановлены. Поводом стал положительный анализ одного из юристов со стороны обвинения. Адвокаты Ассанжа потребовали прервать процесс и дождаться повторного тестирования, чтобы предотвратить распространение коронавируса через зал суда.

Судья перенесла заседание на понедельник, 14 сентября. До этого времени участники процесса должны сдать анализы на COVID-19, передает РИА Новости.

Слушания по существу по делу об экстрадиции начались 7 сентября. Ожидается, что они продлятся несколько недель, однако в августе США подали второй запрос об экстрадиции, что, по словам защиты, может замедлить процесс. В новом запросе не содержится новых обвинений кроме 18 уже предъявленных.

Американский Минюст обвиняет Джулиана Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации. Если британский суд экстрадирует Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.

Адвокаты настаивают на слабом здоровье Ассанжа. Также они жаловалась на то, что у них нет с марта постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений.