Суд отказался отложить рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа

Британский суд отказался отложить до следующего года рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Запрос о переносе слушаний направили адвокаты основателя WikiLeaks, напоминает телеканал "Россия 24".

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа возобновили накануне в Лондоне. Они должны были начаться еще в мае, но из-за коронавируса COVID-19 заседания пришлось перенести. Австралиец впервые за последние месяцы присутствовал на слушаниях лично. Американский минюст обвиняет Джулиана Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации. Если британский суд экстрадирует Ассанжа в США, австралийцу грозит 175 лет тюрьмы.