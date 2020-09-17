Будят в пять утра, раздевают догола: над Ассанжем издеваются в британской тюрьме

Жена Джулиана Ассанжа запустила онлайн-кампанию с требованием освободить ее мужа. Она рассказала, как над ним издеваются в британской тюрьме. Например, будят в 5 утра, помещают в изолятор, раздевают догола и делают рентген, передает телеканал "Россия 24".

Основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В прошлом году его вынудили покинуть убежище. Суд рассматривает вопрос экстрадиции журналиста в США, где ему грозит казнь или пожизненный срок за раскрытие военных преступлений Штатов.