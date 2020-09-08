Ассанжу присуждена премия Союза журналистов России

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" основателю WikiLeaks (сайт, где публикуется секретная информация о деятельности правительств ряда стран) Джулиану Ассанжу.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов, и кто, как не Ассанж, против которого в Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США, больше достоин ее?

Соловьев назвал основателя WikiLeaks настоящим борцом за свободу слова, подчеркнув, что присуждение ему премии будет сигналом Западу о том, что российский Союз журналистов поддерживает людей, которые сообщают миру правду.