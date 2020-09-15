Сергей Семак: в матче с "Арсеналом" одержали непростую, но заслуженную победу

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в матче седьмого тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала".

Встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1. В составе петербуржцев голами отметились Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

"Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность движения, перемещений, позволили сопернику перехватить инициативу, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Хорошо, что смогли забить третий мяч. Непростая, но заслуженная победа".

"Зенит" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата страны и с 16 очками вышел в лидеры турнирной таблицы. В следующем матче РПЛ подопечные Семака в субботу, 19 сентября, на выезде сыграют с "Уралом".