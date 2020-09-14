"Зенит" вернулся на первое место после победы над "Арсеналом"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" в рамках седьмого тура чемпионата России принимали на своем поле тульский "Арсенал". Команда Сергея Семака оказалась сильнее соперника со счетом 3:1 и вернулась на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Еще до перерыва хозяева поля обеспечили себе комфортную разницу в счете. На 25-й минуте Андрей Мостовой вывел "Зенит" вперед, а еще через шесть минут Артем Дзюба упрочил преимущество клуба из Санкт-Петербурга.

После перерыва тульские футболисты сумели отыграть один мяч. Юрий Ковалев на 60-й минуте огорчил Михаила Кержакова. Однако большего добиться гостям не удалось. Зато хозяева поля отличились еще раз. Победную точку в матче поставил Александр Ерохин на 88-й минуте игры.

"Зенит" набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с пятью баллами остался 14-м.