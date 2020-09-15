Месси – самый в высокооплачиваемый футболист планеты, Роналду – второй

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси по версии Forbes занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2020 году.

За минувший год 33-летний спортсмен заработал порядка 126 миллионов долларов, где 92 миллиона – это зарплата, а 34 миллиона – рекламные контракты.

На втором месте расположился португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. В 2020-м 35-летний футболист заработал 117 миллионов долларов.

Замкнул тройку лидеров с годовым доходом в 96 миллионов бразилец Неймар из "Пари Сен-Жермен". Его одноклубник Килиан Мбаппе, заработавший 42 миллиона, расположился на четвертой строчке рейтинга.

Также в десятку самых высокооплачиваемых футболистов планеты вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль", 37 млн), Поль Погба ("МанЮнайтед" 34 млн), Антуан Гризманн ("Барселона", 33 млн), Гарет Бэйл ("Реал", 29 млн), Роберт Левандовски ("Бавария", 28 млн) и Давид Де Хеа ("МанЮнайтед", 27 млн).