Московский школьник попал в больницу после наезда электросамоката

Школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга и синяками после того, как его сбил электросамокат в центре Москвы. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах ДТП.

Инцидент произошел днем 14 сентября у дома №8 по улице Большие Каменщики. Подросток 2007 года рождения только вышел из подъезда, как тут же был сбит с ног – в него врезался двигавшийся на электросамокате мужчина. При падении школьник ударился головой об асфальт.

В больницу пострадавшего доставил отец, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ряд ссадин.

Стражи порядка проводят проверку. Известна ли личность владельца электросамоката, остается неизвестным.