Новосибирские инженеры придумали систему распознавания лиц под масками

В Новосибирске впервые в России создали систему, способную распознавать лица под медицинскими масками. При этом инженеры НГТУ использовали бюджетные видеоадаптеры. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Программа изначально разрабатывалась для опасного производства, где сотрудникам необходимо использовать защитные костюмы. Ведь даже самый внимательный вахтер может не заметить чужака, а вот компьютер уже не обманешь. Неожиданно этой идеей заинтересовались во время пандемии коронавируса, когда понадобилась идентифицировать людей в средствах индивидуальной защиты.

По словам инженеров, принцип крайне простой. Необходимо сделать несколько фотографий человека с разных ракурсов и загрузить его биометрические данные в единую базу. Система определит в верхней части лица ключевые точки и по ним уже установит его личность. Как отметил инженер лаборатории дополненной реальности Новосибирского государственного технического университета Егор Бухамер, фото человека больше не нужно, используются только числа, взятые из базы.

Созданная новосибирскими аспирантами система оказалась в 20 раз дешевле аналогичных иностранных разработок. Как пояснил инженер НГТУ Артем Сорока, она позволяется использовать простое оборудование, к примеру, домашний ПК или даже мобильное устройство.

В настоящий момент изобретатели трудятся над тем, чтобы улучшить точность распознавания программы, после чего нововведение опробуют в университете. Если испытание пройдет успешно, её установят в студенческих общежитиях и общеобразовательных школах. Эта идея заинтересовала и представителей крупный компаний, ведь способность за секунду определить чужого гарантирует безопасность всего коллектива.