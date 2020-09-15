Босой преступник угнал пассажирский автобус

В Череповце мужчина угнал маршрутку, чтобы погреться. Задержали горе-воришку, когда тот вернулся на место преступления за забытыми ботинками.

Об автобусе, перегородившем утром, 14 сентября, выезд одного из дворов Череповца, в полицию сообщили местные жители. Как сообщают «Вести Вологда», предприниматель, в чьей собственности находится транспортное средство, узнал о его пропаже от стражей порядка. Он пояснил, что накануне вечером водитель, как обычно, поставил автобус на стоянку. Полицейские обнаружили на месте брошенные кем-то ботинки. А потом обратили внимание на мужчину, который прятался за кустами и пристально наблюдал за происходящим.

Подозрительного типа задержали. Выглядел он довольно странно: сланцы на его ногах совершенно не сочетались с тёплой курткой и штанами. Полицейским быстро удалось установить, что автобус угнал именно он. А на место преступления воришка вернулся за забытыми ботинками.

Задержанный рассказал, что угнал автобус, чтобы погреться. Перед тем как залезть в салон через форточку, он снял ботинки, да так про них и позабыл – отправился в путь босым. Но уехал недалеко: не справился с управлением, вылетел на газон и заблокировал колёса автобуса. Ближайшие пять лет он сможет греться в местах заключения.