Ревнивая супруга отрезала достоинство неверному мужу

Житель Шигонского района Самарской области в споре с женой едва не лишился мужского достоинства. Полицейские подробности этой истории не озвучивают, но односельчане пострадавшего продолжают настаивать, что ревнивой супруге хватило одного взмаха ножом, чтобы лишить неверного орудия измены.

Сообщение о произошедшем в селе Тайдаково появилось в соцсетях вечером 12 сентября. Автор записи не оставлял попавшему в реанимацию мужчине никаких шансов сохранить достоинство: по его словам, детородный орган был отрезан целиком и полностью.

Спустя два дня источник телекомпании "КТВ-Луч" назвал такую безапелляционность чрезмерной, уточнив, что в ходе ссоры уличенный в неверности супруг действительно получил серьезные травмы отвечающего за детопроизводство органа, но о полной "профнепригодности" речь не идет.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.