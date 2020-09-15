Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.

Как сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, в ближайшие дни дело будет направлено во Второй окружной военный суд Восточного военного округа, передает ТАСС. Там, по словам защитника, в течение двух недель назначат дату предварительного заседания.

Ранее в Минобороны сообщили, что солдат устроил стрельбу на почве нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами.

К уголовному делу по статье "Убийство" Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, поскольку тогда в результате стрельбы пострадали еще два военнослужащих.

В марте этого года Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу.