Женщину с температурой скорая высадила ночью в другом городе

Жительницу Волгограда с высокой температурой и симптомами ОРВИ скорая повезла в инфекционный госпиталь в Волжский – город-спутник в 30-ти километрах от областного центра. Однако там, несмотря на направление из поликлиники, ей заявили: свободных мест в больнице нет.

В итоге, как рассказал местным СМИ родственник женщины, бригада скорой высадила ее ночью на одной из площадей Волжского, так что до Волгограда ей пришлось добираться на такси.

В комитете здравоохранения Волгоградской области РИА Новости подтвердили, что такой инцидент действительно был, по нему проводится служебная проверка.