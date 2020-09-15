Фанаты "Ростова" устроили драку с болельщиками "Локомотива" после матча

Массовой дракой "отметили" футбольные болельщики завершившуюся ничьей встречу московского "Локомотива" и "Ростова". Столичные фанаты оказались в меньшинстве и в итоге уступили превосходящим силам хозяев. Стремительную стычку сняли на видео.

Полем битвы вечером 14 сентября стала парковка перед баром на Буденновском проспекте, куда москвичи заглянули скоротать время перед отправкой домой. Несмотря на оказанное фанатами "Локомотива" сопротивление, болельщики "Ростова" (все они были в черной одежде и масках) быстро расправились с противниками. На кадрах видно по меньшей мере одного человека, лежащего на асфальте без сознания.

Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Задержать подозреваемых не удалось.

Двумя неделями ранее болельщики "Локомотива" устроили взбучку фанатам "Зенита" в московской хинкальной после завершившейся без забитых мячей встречи двух команд.