"Ростов" и "Локомотив" не сумели выявить победителя

В Ростове-на-Дону завершилась встреча седьмого тура чемпионата России по футболу между местным клубом "Ростов" и столичным "Локомотивом". Соперники так и не смогли выявить победителя. Итоговый счет – 0:0.

Начало первого тайма осталось за гостями. Однако постепенно хозяева поля прибрали инициативу к своим рукам и ближе к перерыву создали несколько опасных моментов у ворот Маринато Гильерме.

После перерыва преимущество также было на стороне команды Валерия Карпина, однако до забитых мячей в этом матче дело так и не дошло.

"Ростов" с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. "Локомотив", набрав девять баллов, идет девятым.