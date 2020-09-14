Валерий Карпин: если будем так играть, результаты придут

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру седьмого тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом", которая завершилась нулевой ничьей. Наставник желто-синих остался доволен действиями своей команды.

"Мы создали много моментов, но против команды, которая обороняется. Понятно, что было сложно. У них за линией мяча десять человек. Но при этом нам удавалось создавать моменты. Если так будем играть дальше, то результаты будут", – цитирует Карпина Sportbox.ru.

Напомним, что встреча между "Ростовом" и "Локомотивом", прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась вничью со счетом 0:0.