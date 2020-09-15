Посетители неверно понимают: из Оксфордского музея убрали сушеные человеческие головы

Экспозиция музея Питта Риверса Оксфордского университета будет сокращена. Из нее уберут мумифицированные головы тсантса, поскольку посетители музея неверно поняли обычаи культуры шуара из Южной Америки. По мнению музейных работников, экспонаты тсанса лишь спровоцировали расистское и стереотипное отношение посетителей к культуре шуара. Посетители музея после осмотра экспозиции считали южноамериканских аборигенов дикими, кровожадными и примитивными. Протест заявили представители шуара. Они обеспокоились, что их культура предстает в таком свете.

В коллекции было десять голов тсантса. Музей приобрел их в конце XIX и начале XX веков. Шесть из голов были человеческими, еще две обезьяньими и две – головами ленивцев, поясняет ТАСС. Доподлинно неизвестен регион из производства. Эскперты музея считают, что тсантса изготовлены представителями трех народов – ачуара, агуаруна и унтсури шуара.

Немного известно и о цели изготовления мумифицированных голов. Большая часть сведений о тсантса записана теми, кто не был представителями культуры шуара и их языка. Индейцы Южной Америки считали тсантса сосудом для души человека, обезьяны или ленивца. Индейцы наделяли тсантса магической силой. Якобы обладание этим предметом делает человека сильнее и помогает ему в его делах.

Тсантса — это особым образом высушенная человеческая голова. Она сохраняет черты лица, но размером становится с кулак. При изготовлении военного трофея использовались методы, схожие с современной таксидермией. Непосредственное уменьшение объёма срезанной кожи достигалось использованием раскалённого песка. Изготовление тсантсы длится несколько дней или даже недель. Охота за головами находится под запретом и преследуется по закону.

По официальному заявлению, музей убрал коллекцию высушенных голов, чтобы "избавиться от колониального прошлого". Из экспозиции летом 2020 года было убрано 120 экспонатов с человеческими останками, включая предметы из Южной Америки и Египта. Решение об изъятии этих предметов было принято после июньских протестов сторонников движения против расизма Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").