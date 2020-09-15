В городе Шахты сгорел Центральный рынок

Возгорание произошло, когда практически все торговцы уже закончили работу. О пострадавших не сообщается, но массового скопления покупателей в этот момент на торговом объекте не было.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, звонок поступил на пульт дежурного в 16:08. К 16:25 пожару был присвоен второй ранг, уже через четыре минуты его повысили до третьего.

Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 51 человек личного состава и 14 единиц техники. Пламя удалось локализовать на площади 900 кв. метров. Об окончании спасательной операции пока не сообщается.