Поджог или халатность: почему горят ростовские рынки

В Ростовской области сгорел центральный рынок города Шахты. Уничтожены почти все павильоны, вместе с товаром.

Таким стал центральный рынок города Шахты Ростовской области буквально за считанные минуты. Прохожие снимают клубы чёрного дыма на телефон. Возле павильонов едкий запах, дышать тяжело. Оттуда очевидцы бегут ближе к остановке.

За пределы павильонов огонь выйти не успевает. Оперативно пожарные локализуют очаг. Общая площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.

Пострадавших нет, но материальный ущерб владельцы киосков, это полсотни предпринимателей, даже боятся называть. Миллионы рублей. Для большинства – торговля на рынке была единственным заработком. Сгорели павильоны вместе с товаром.

"У нас четыре ларька и в каждом было тысяч на 300 товара, все сгорело", – рассказывает Алла Мамонтова, пострадавшая.

Местные власти заявили – будет оказано содействие в ускоренном получении новых документов. Местные жители отмечают – торговые ряды или удобные для разных проектов места в регионе часто горят.

Так в марте – в самом Ростове полыхал рынок "Атлант". На ликвидацию огня потребовалось почти семь часов и более сотни спасателей. А в августе 2017 сгорел целый квартал в центре города – почти у самого Дона. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился. Всего уничтожено около 120 зданий. В результате – один человек погиб, 692 пострадали. В МЧС не исключали, что это поджог, но виновных найти не удалось.

В том же 2017, но в октябре огонь охватил рынок "Восточный" – шесть тысяч квадратных метров. Он практически полностью сгорел. 270 человек получили ожоги, ущерб составил более 500 миллионов рублей.

Некоторые предприниматели уверяли, что огонь распространялся по торговым точкам с трех разных мест. Вслед за этим пожаром был поврежден рынок "Атлант-Сити" под Ростовом.