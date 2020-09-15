Реставраторов некрополя Новодевичьего монастыря обвинили в вандализме

Реставраторов некрополя Новодевичьего монастыря обвинили в том, что они небрежно относятся к историческому наследию. Возмущение вызвали фотографии в соцсетях. На них – надгробия и могильные плиты, сваленные, как попало. Архитекторы уверяют, что беспокоится не о чем.

"Я немножко в шоке. Потому, что я такого не видела", – признается женщина.

Зрелище, действительно, задевает что-то внутри. Надгробия на стройплощадке, со свежими сколами. Рабочие едва ли не перешагивают.

"Я нашла в Интернете фотографии 2010 года и там сохранные, в достаточной степени, надгробья были выставлены вдоль стены, в нишах. Это, по крайней мере, бережно. Они не были свалены в кучу, как строительный мусор", – говорит Мария Санти, искусствовед.

XVIII-XIX век, знаменитые российские фамилии. После того, как Мария опубликовала это видео – камни сдвинулись с места. Уже в который раз.

Сейчас тот участок, на котором находятся надгробия и фрагменты памятников, отгорожен строительным забором. Но то, что происходит за ним – нельзя назвать ни ответственным хранением, ни бережным отношением. Памятники просто разложены на земле, без всякой маркировки – откуда их взяли.

"Это жалкие остатки того некрополя, огромного, очень престижного, статусного в XIX веке", – подчеркнул Леонид Беляев, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН, доктор исторических наук.

Литографии столетней давности. Здесь было три тысячи захоронений. Вяземские, Волконские. декабристы, генерал Брусилов. ХХ век катком истории прошёлся по кладбищу Новодевичьего монастыря. Не путать с Новодевичьим кладбищем, оно по ту сторону монастырских стен.

Революция не оставила от некрополя камня на камне – "наследие царизма" разбили и вывезли. Чудом уцелевшие плиты с 50-х двигали по территории, чтобы не мешали реконструкции Новодевичьего как музея.

Новый век вернул монастырь церкви. И снова реставрация. Эпохи ложатся одна на другую.

"Всё остальное, где сейчас спланировано, оно тоже было в захоронениях. То есть, если копнуть поглубже, то там найдутся косточки", – говорит Татьяна Аксёненко, жительница Москвы.

Татьяна живёт рядом, любит здесь гулять. Знаменитые памятники, например – Денису Давыдову, гусару и поэту – на месте.

А вообще – ландшафт очень изменился. Работы идут по заказу министерства культуры. Но, очевидно – под контролем монастыря. РПЦ комментариев не даёт. Археологи опасности для артефактов не видят.

"До 2024 года, до пятисотлетия монастыря, мы всё успеем. И музей успеем создать, под открытым небом, и памятники идентифицировать. Участки, на которых они лежали, мы сможем определить. Не прецизионно, не до сантиметров, не до метров даже. Но участок десять на десять метров и на нём там Иванов, Петров, Сидоров", – заявил Леонид Беляев.

Формально – это просто осколки. В списках не значатся – как бы нет и в реальности.

Но есть этическая сторона. Прокуратура ведёт проверку о возможных нарушениях в ходе реставрации. Учёные ждут, когда смогут сложить из обломков ещё один эпизод российской истории.