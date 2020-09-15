Российский Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик в небе над Балтикой

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что во вторник, 15 сентября, российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения американского патрульного самолета, обнаруженного средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к объекту, идентифицировал его как самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил над акваторией Балтийского моря, сообщает РИА Новости.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России американским самолетом допущено не было.