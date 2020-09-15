"Монпелье" оказался сильнее "Лиона" в матче французской Лиги 1

В чемпионате высшего французского дивизиона – футбольной Лиги 1, – состоялся перенесенный матч 1-го тура. "Монпелье" на домашней арене принимал соперников из "Лиона". Хозяева оказались сильнее, победив со счетом 2:1. Гости провели почти целый тайм в меньшинстве после удаления Ауара.

Соперники начали сезон матчами 2-го тура, а их стартовая игра была перенесена. Оказалось, что после двухматчевой разминки "Монпелье" выглядит интереснее "Лиона". Победу "паладинам" принес Саванье, который забил в первом тайме с пенальти, а во втором – с игры.

Многое, безусловно, решило удаление Ауара, случившееся на 44-й минуте. Играть почти целый тайм в меньшинстве против соперника, который ведет в счете, достаточно сложно. "Лион" долго не мог организовать что-либо хоть немного похожее на контригру, но в какой-то момент в дело вмешался судья, который удалил игрока хозяев Илтона и поставил в их ворота 11-метровый, который реализовал Депай. Концовка матча была нервной, но хозяева удержали победу.