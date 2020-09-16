В Красноярском крае задержали чиновника, обманывавшего детей-сирот

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района, подозреваемый в махинациях с квартирами для детей-сирот.

По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Евгений Розанчугов не давал указание об обязательной экспертизе жилья, приобретаемого государством для сирот. В итоге были куплены восемь квартир на сумму более 6,7 миллиона рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания.

Свою вину глава района не признал и стал всячески уклоняться от следственных действий. В итоге его объявили в федеральный розыск. Задержали Розанчугова сотрудники ГИБДД на основании ориентировки.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность" УК РФ, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.