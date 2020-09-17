Вручил сиротам ключи от хибар и был таков: в Красноярском крае задержали главу Ачинского района

Вручил сиротам ключи от хибар и был таков! В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Красноярского края. По версии следствия, именно с его легкой руки многие выпускники детских домов остались жить в гниющих сараях. Сам же управленец после этого поспешил удалиться. И вот он уже дает показания.

Уверенная походка пока еще чиновника и растерянный взгляд уже фигуранта уголовного дела. Это первый допрос главы Ачинского района Красноярского края.

Подозреваемый в халатности Евгений Розанчугов, похоже, пытался от следствия сбежать. Планировал выехать за пределы подведомственного района на "Ниве" с личным водителем. Финишировал на одном из постов ДПС.

"Задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня 2020 года игнорировал органы следствия, уклоняясь от проведения с ним следственных действий, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск и задержан сотрудниками ГИБДД на основании ориентировки", – рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

Следствие полагает: с преступного бездействия Розанчугова детей-сирот заселяли в откровенные "сараи" – разваливающиеся оконные рамы, дырявые потолки, щели в стенах и удобства на деревянных брусках. На протяжении двух лет глава района не требовал от подчиненных проведения обязательных экспертиз социального жилья.

"В результате халатных действий Розанчугова были приобретены восемь квартир на общую сумму более 6,7 миллиона рублей, которые полностью непригодны для постоянного проживания граждан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся", – комментирует ситуацию старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

"Знаете, как мы радовались. Большую квартиру. Столько радости было. Комната у ребенка будет", – рассказывает потерпевшая.

Посредственный косметический ремонт выступал этакой ширмой – держался недолго.

"Нам администрация показала сначала, мы согласились. Потому что здесь не было ничего этого. Потом заехали. Прошло две недели – и вот вылезла плесень, сырость, холодно очень", – рассказывает Алёна Степанчук.

Изначально двухэтажное строение в поселке Ключи за символическую сумму 200 тысяч рублей выкупил местный коммерсант – некий Виктор Яровицкий. Переделал объект под жилой дом и продал районной администрации для нужд выпускников детских домов.

"Провели рабочее совещание, вызывали сюда бывшего собственника Яровицкого. Если Яровицкий согласно нашей договоренности в разумные сроки это не устранит, мы подадим на него в суд", – заявляет первый заместитель главы Ачинского района Красноярского края Владимир Часовских.

Бизнесмену уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Его связь с главой района проверяют в Следственном комитете.

"Люди не пострадают. Проблем у нас, собственно, нет. Есть определенные сложности", – говорил глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

О проблемах, которые Евгений Розанчугов тактично называл сложностями, неоднократно рассказывали местные СМИ. Отсутствие в дошкольных учреждениях района отопления: детям приходилось спать в одежде. Постоянный перенос ремонта в аварийных домах. Первоочередным вопросом повестки являлись ни условия жизни людей, а повышение заплаты чиновникам администрации.

"Все сотрудники администрации будут получать выше зарплату. Это ясно как божий день", – заявил глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

На днях Евгению Розанчугову планируют избрать меру пресечения. Тем временем суд обязал администрацию Ачинского района расторгнуть с сиротами договоры социального найма и предоставить им другое жилье – без плесени и дыр.