Израиль ударил по объектам ХАМАС

В ответ на запуск 15 ракет в сторону Израиля военные еврейского государства нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщили представители Армии обороны Израиля, в результате этих ударов были поражены, в том числе, фабрика по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военная база, передает ТАСС.

Как сообщалось. накануне палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Одна из этих ракет была перехвачена системой ПВО Израиля.