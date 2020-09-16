Анхелю Ди Марии грозит шестиматчевая дисквалификация

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может подвергнуться дисквалификации на шесть матчей. Столь серьезное наказание грозит аргентинцу за плевок в соперника.

В матче третьего тура Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" на поле вспыхнула потасовка игроков двух команд. Во время драки Ди Мария плюнул в защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. Этот эпизод был зафиксирован видеокамерами.

Теперь Ди Марии грозит дисквалификация на шесть игр. Другой лидер парижан Неймар, удаленный после инцидента, может пропустить семь встреч.