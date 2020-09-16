16 сентября 2020 08:45

Анхелю Ди Марии грозит шестиматчевая дисквалификация


EPA

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может подвергнуться дисквалификации на шесть матчей. Столь серьезное наказание грозит аргентинцу за плевок в соперника.

В матче третьего тура Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" на поле вспыхнула потасовка игроков двух команд. Во время драки Ди Мария плюнул в защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. Этот эпизод был зафиксирован видеокамерами.

Теперь Ди Марии грозит дисквалификация на шесть игр. Другой лидер парижан Неймар, удаленный после инцидента, может пропустить семь встреч.

спорт новости футбол Пари Сен-Жермен футбол Марсель футбол Лига 1 футбол