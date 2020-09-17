Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча за потасовку с футболистами "Марселя"

Три футболиста французского "Пари Сен-Жермен" подверглись дисциплинарным санкциям за устроенную во время матча третьего тура с "Марселем" потасовку. Речь идет о Неймаре, Леандро Паредесе и Лейвине Курзаве.

Согласно решению профессиональной футбольной лиги Франции бразилец с аргентинцем получили по два матча дисквалификации каждый плюс один матч – условно, сообщает официальный сайт организации. Еще более суровое наказание последовало в отношении Курзавы – он пропустит сразу шесть матчей "ПСЖ".

Не обошлись без наказаний и футболисты "Марселя". Защитник клуба Жордан Амави не примет участия в ближайших трех встречах чемпионата Франции, его напарник Дарио Бенедетто – один.

Напомним, что все пять футболистов были удалены в матче "ПСЖ" и "Марселя", который завершился победой "Олимпика" со счетом 1:0. В концовке матча Паредес нарушил правила на футболисте соперника, а после толкнул еще одного. Вспыхнула потасовка, в результате которой главный арбитр матча раздал пять красных карточек.