Брошенного грудничка нашли в подмосковных Люберцах

Полицейские подмосковных Люберец разыскивают родителей новорожденной девочки, которую обнаружили ранним утром на скамейке, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Кричащую малышку нашли около 05:20 утра 16 сентября рядом с домом на улице Поселок Калинина, взрослых рядом не было. Ребенку, по оценкам врачей, примерно один месяц. Информации о его состоянии не поступало.

Стражи порядка в настоящее время пытаются установить личность матери, которая оставила чадо на лавочке, а сама сбежала.