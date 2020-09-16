Бросившую новорожденную дочку на скамейке женщину задержали в Люберцах

Несколько часов поисков увенчались успехом – в Люберцах нашли женщину, оставившую на скамейке новорожденную дочь. В настоящее время мать-кукушка объясняется с полицейскими.

Появившуюся на свет около месяца назад девочку в одеяле обнаружили ранним утром 16 сентября на улице Поселок Калинина – на крики младенца на лавочке обратили внимание жители соседнего дома. Матери ребенка и след простыл.

Кроху доставили в больницу, а стражи порядка отправились на поиски непутевой матери. Через пару часов она уже рассказывала об обстоятельствах произошедшего в отделении. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, отметила начальник подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.