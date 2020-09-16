Полузащитник "Баварии" пропустит старт бундеслиги из-за контакта с коронавирусным больным

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман будет вынужден пропустить стартовый бундеслиги с "Шальке". Причина – контакт футболиста с больным, инфицированным COVID-19.

В кругу общения Кингсли был выявлен человек, заболевший коронавирусом. Коман сдал тест, который оказался отрицательным. Однако футболисту придется соблюдать режим самоизоляции в свое квартире. Участие Комана в матче с "Шальке", запланированном на 18 сентября, исключено.

24-летний Кингсли Коман в прошлом сезоне сыграл за "Баварии" 34 матча и забил 8 мячей. На его счету победный гол в ворота "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.