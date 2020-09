Канье Уэст опубликовал снимок с Владимиром Путиным

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал снимок с президентом России Владимиром Путиным. Кадр сделан во время тренировки по дзюдо.

Зарубежный музыкант поделился фотографией на своей странице в Twitter. На ней Владимир Путин тренируется с дзюдоистом Мусой Могушковым. Канье Уэст сопроводил публикацию подписью "это мой последний твит за день, если я снова не захочу твитнуть".

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again ���� pic.twitter.com/CuIRmEZiiq