16 сентября 2020 11:44

Канье Уэст опубликовал снимок с Владимиром Путиным

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал снимок с президентом России Владимиром Путиным. Кадр сделан во время тренировки по дзюдо.

Зарубежный музыкант поделился фотографией на своей странице в Twitter. На ней Владимир Путин тренируется с дзюдоистом Мусой Могушковым. Канье Уэст сопроводил публикацию подписью "это мой последний твит за день, если я снова не захочу твитнуть".

Фотография Владимира Путина словно бы наклеена на стену скотчем. Снимок сопровождает надпись "Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним рэпера)".

Ранее Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США.

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