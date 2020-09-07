Как Иисус: Канье Уэст прогулялся по воде

Рэпер Канье Уэст в воскресенье, 6 августа, провел воскресную службу. Она была необычной, поскольку все участники устроили необычное шоу, а именно прошлись по воде. Видеокадрами и фотографиями на своей странице в Twitter поделилась супруга артиста Ким Кардашьян.

В необычной воскресной службе приняли участие дети рэпера и хоровые музыканты. Перформанс послужил отсылкой к библейскому эпизоду с Иисусом Христом.

Пока неизвестно, каким образом участникам такого шоу удалось пройтись по воде — шли они по мелководью или для этого была установлена специальная платформа. Кроме того, пользователи соцсети разделились на два лагеря — одним понравилась задумка рэпера, другие посчитали ее оскорбительной.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США. Он пообещал семьям, в которых родится ребенок, выплачивать по миллиону долларов.