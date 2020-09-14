"Для них это святая вода": хулиганы помыли ноги в калининградской часовне

В калининградской часовне, расположенной на площади Победы рядом с собором Христа Спасителя, несколько человек помыли ноги.

Инцидент произошел в минувшие выходные: хулиганы подошли к источнику в часовне и, спокойно общаясь друг с другом, помыли водой из источника свою обувь.

"Перекрестились, пацаны!" — глумился один из вандалов. "Для них это святая вода", — удивлялся другой.

Позже в социальной сети появились извинения одного из участников "омовения" по имени Расул, рассказавший, что он раскаивается в содеянном, несмотря на то, что является мусульманином. "Мы вообще не знали, не думали, что это такая серьезная вода", — объяснил он свой поступок.

В свою очередь, издание "Подъем" сообщило, что в Калининградской епархии РПЦ не хотят "раздувать эту тему", поскольку "этот вопрос полностью находится в правовой зоне".