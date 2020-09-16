Кадыров раскритиковал "нелюдей", помывших ноги в святом источнике

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал поступок мусульман, которые помыли обувь в святом источнике калининградской часовни. По словам государственного деятеля, данное событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Кроме того, это цинизм, а также демонстрация отсутствия нравственности у участников инцидента.

Кадыров обратил внимание на то, что СМИ и блогосфера сразу придали случившемуся национальный колорит. Виновников хулиганства назвали чеченцами, но инициированная главой республики проверка выявила, что участники опубликованного видеоролика таковыми не являются.

Рамзан Кадыров отметил, что национальная принадлежность не имеет значения. По словам государственного деятеля, человек может совершить проступок по глупости, но случившееся в калининградской часовне мог сделать "нелюдь" без религии и принадлежности к какому-либо народу. Глава Чечни в своем телеграм-канале подчеркнул, что хулиганы должны понести предусмотренное законом наказание.

Инцидент в часовне произошел в минувшие выходные. Случившееся было запечатлено на видео и разлетелось по Сети. Позже участник ролика принес извинения за поступок, указав при этом на то, что он мусульманин.