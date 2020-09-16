Калининградские мусульмане извинились за дагестанцев, помывших обувь в источнике

Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок уроженцев Дагестана, помывших обувь в источнике в калининградской часовне.

В своем видеообращении на YouTube он подчеркнул, что хочет, чтобы такого больше не повторилось.

Принимавший участие в видеозаписи председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов также принес извинения "от лица всех национально-культурных мусульманских автономий", подчеркнул, что неприятный инцидент произошел от невежества и пообещал, что ситуация будет подробно проанализирована.

16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что случившееся в калининградской часовне мог сделать "нелюдь" без религии и принадлежности к какому-либо народу, отметив, что хулиганы должны понести предусмотренное законом наказание.

Скандал начался после того, как в Сети был опубликован видеоролик, на котором молодые люди, смеясь, моют обувь в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда.

Публикация получила много гневных комментариев и 14 сентября один из участников по имени Расул опубликовал видеообращение к калининградцам с извинениями за содеянное.

В калининградской епархии сообщили, что краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам.