"Спартак" стартовал в Кубке России с разгрома "Родины", Кокорин не забил

Московский "Спартак" начал новую кампанию в Кубке России с разгромной победы в стартовом матче против столичной "Родины". Встреча проходила на стадионе "Открытие Арена" и завершилась крупной победой "красно-белых" со счетом 5:1.

Счет был открыт нападающим "Спартака" Александром Соболевым, поразившим ворота соперника на 35 минуте. Основная же часть голов пришлась на второй тайм. С 53 по 59 минуту подопечные Доменико Тедеско последовательно забили три гола – отличились Остон Урунов, Айртон и Роман Зобнин. При счете 0:4 футболисты "Родины" ответили точным ударом Магомедхабиба Абдусаламова. Но точку в матче поставил вышедший на замену Эсекьель Понсе.

Проводивший свой второй матч за "Спартак" и первый – в основном составе новичок клуба Александр Кокорин провел на поле весь матч, но отличиться ему не удалось.

В следующем матче "Спартак" сыграет с красноярским "Енисеем". Встреча запланирована на 21 октября.