ФИФА сообщила о многомиллиардном ущербе от пандемии коронавируса

Международная федерация футбола озвучил сумму ущерба в мировом футболе от последствий пандемии коронавируса. Как заявил председатель комитета ФИФА Олли Рен, в общей сложности футбол недосчитался порядка 14 миллиардов долларов.

"На пике пандемии из 211 ассоциаций-членов ФИФА только в четырех полностью не прекратился футбол. Это произвело очень драматическое впечатление. ФИФА немедленно приступила к сбору данных от ассоциаций-членов, конфедераций и других заинтересованных сторон, в числе которых клубы и футболисты, – приводит слова Рена Спортбокс.Ru. – По оценкам, срыв нанес ущерб в размере 14 миллионов долларов. ФИФА быстро среагировала и придерживалась философии о том, что здоровье превыше всего".

Ранее летом ФИФА объявил о том, что утвердил фонд помощи национальным федерациям. Его размер составит 1,5 миллиарда долларов и нацелен на смягчение последствий сложившейся эпидемиологической обстановки в мире.