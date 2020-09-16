Евгения Медведева отказалась от участия в первом этапе Кубка России по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение об отказе от участия в первом этапе Кубка России, проведение которого запланировано в Сызрани с 18 по 22 сентября. Причиной такого решения -могла стать травма спины, однако официально об этом не сообщается.

Таким образом, теперь в турнире примут участие лишь две спортсменки сборной России: Анна Щербакова и Ксения Синицына. Ранее 22-летняя Медведева принимала участие в контрольных прокатах, выступить на пределе она не смогла как раз из-за повреждения спины.

16 сентября же сама спортсменка объявила о том, что покидает группу канадского специалиста Брайана Орсера и перебирается обратно к российскому тренеру Этери Тутберидзе. Евгения дала понять, что конфликта между ней и Этери нет. Фигуристка уже провела под руководством старого-нового наставника первое тренировочное занятие.