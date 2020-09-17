Министерство финансов РФ планирует сократить расходы на вооружение и зарплаты чиновников

Правительство Российской Федерации планирует сбалансировать государственный бюджет, снизив расходов на зарплаты чиновников и программы вооружений. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Как уточняется, все "незащищенные" статьи бюджетных расходов в проекте государственного бюджета, одобренном правительством, будут оптимизированы на 10 процентов. Госпрограммы по вооружению будут сокращены на пять процентов. В 2021 году не планируется индексирования зарплаты чиновников, сообщает РИА Новости.

Силуанов рассказал, что в 2021 году за счет этого бюджетные ассигнования сократятся на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов рублей, в 2023 году – порядка 900 миллиардов рублей.

Также глава Минфина отметил, что, благодаря оптимизации и сокращению статей расходов, правительство вышло на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

Ранее министр финансов сообщил, что дефицит бюджета будет снижен с 4,4 процента ВВП в 2020 году до 2,4 процента в 2021 году. Ожидается, что в 2022 году дефицит бюджета составит около 1 процента ВВП, а в 2023 году – 1,1 процента ВВП.

Согласно прогнозам Министерства финансов РФ, в текущем году доходы составят порядка 17,9 триллиона рублей, в 2021 году – 18,76 триллиона рублей, в 2022 году – на уровне 20,63 триллиона рублей, в 2023 году – 22,26 триллиона рублей.